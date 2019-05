Die Aufstellung: So startet Hannover 96 gegen den SC Freiburg

Die Hoffnung bei Mannschaft und Fans lebt noch: Hannover 96 kann sich mit einem Heimsieg gegen den SC Freiburg und entsprechender Schützenhilfe von Wolfsburg (in Stuttgart) und Gladbach (in Nürnberg) ein Endspiel um die Relegation am letzten Spieltag in Düsseldorf sichern.

Dafür muss natürlich vieles passen. Hoffnung machen die Rückkehrer Ihlas Bebou und Niclas Füllkrug, die erstmals in der Rückrunde im Kader stehen. Ersterer steht sogar gleich in der Startelf! Das ist die Aufstellung, die Trainer Thomas Doll gegen die Breisgauer ins Rennen schickt.