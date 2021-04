Trotz Gegentorflut: Muroya, Franke, Falette und Hult bilden erneut die 96-Viererkette

„Im Leben und auch im Fußball musst du da sein, wenn es darauf ankommt“, sagt Kenan Kocak. Am Mittwoch gegen Regensburg geht’s auch um den Job des 96-Trainers, Verbesserungspotenzial gibt es dabei genug im Team nach acht sieglosen Spielen in Serie: Vorm gegnerischen Tor fehlt Effektivität, vorm eigenen die „richtige Verteidigungsmentalität“, hat der Trainer analysiert. Vor allem die Abwehrprobleme plagen 96.

Anzeige

Im April sieht es düster aus beim defensiven Trend, die Löcher in der Abwehr sind so zahlreich wie die angesetzten Pflichtspiele in englischen Dauerwochen. In vier Ligapartien seit Monatsbeginn hat 96 zwölf Gegentore kassiert, das ist nicht nur für Aufstiegsträume eine viel zu schwache Quote. Aber: „Es war nur ein Spiel zum Vergessen“, findet Kocak und meint das 1:2 gegen Würzburg.