Nächster Zwangsstopp? Wie 96-Gegner HSV hofft, die Teamquarantäne zu umgehen

Die Quarantäne droht – aber der HSV hat eine Hoffnung: Weil die Profis am Sonntag trainingsfrei hatten und auch am Montag nicht zusammenkamen (der HSV prüft vorab per Drive-in-Test im Auto), könnte das zuständige Gesundheitsamt von einer Generalquarantäne fürs ganze Team absehen. Sofern die übrigen Profis negativ getestet werden. Am Dienstag gibt's darüber Klarheit. Bei Hannover 96 lag der Fall anders: Da stand das positive Ergebnis von Genki Haraguchi erst nach dem gemeinsamen Abschlusstraining fest, deshalb müssen alle Profis und das Trainerteam in den eigenen vier Wänden bleiben.

Nun droht also auch dem Hamburger SV die Quarantäne, der Tabellenzweite wäre nach Kiel und 96 der dritte Zweitligist innerhalb einer Woche, dem ein Coronafall den Zwangsstopp einbringt. Ein Schnelltest war Montagmorgen positiv ausgefallen, die Hamburger verkündeten kurz darauf, dass „das Nachmittagstraining vorsichtshalber abgesagt“ sei.

So geht’s auch Holstein Kiel. Die Störche hatten am 8. März noch gegen Hamburg gespielt (1:1), wenig später wurden vier Profis positiv getestet. Daraufhin hatte der HSV vermehrt getestet. Kiels Teamarzt Klaus Henningsen berichtet: Die positiven Profis „haben keine oder nur leichte Symptome“.

Nächster Gegner ist der HSV

Der Corona-Ausbruch bringt die Kieler dafür in Terminprobleme. Das für den vergangenen Spieltag angesetzte Gastspiel in Heidenheim wird verlegt, ein Nachholtermin „zeitnah bekannt gegeben“, lässt die DFL wissen. Auch das Spiel gegen 96 wird wohl kaum wie geplant am Freitag stattfinden können. Der ohnehin eng getaktete Terminplan für die Kieler, die auch im DFB-Pokal-Halbfinale (1. Mai bei Borussia Dortmund) stehen, wird immer enger.

Um freie Termine muss 96 sich keine Sorgen machen. Nächster Gegner ist am 4. April, Ostersonntag, ausgerechnet der HSV. Müssten die Hamburger in Quarantäne, gäbe es dann zumindest ein ähnliches Fitnesslevel. „Normalerweise sagt man, du musst so lange trainieren, wie du raus warst“, erklärt 96-Manager Gerhard Zuber.

Das haut nicht hin: Sechs Tage Mannschaftstraining wären für 96 zwischen Ende der Quarantäne und HSV-Spiel möglich. Zumindest für ein vernünftiges Niveau kann das reichen: Fitmacher Tobias Stock rechnete vor einem Jahr vor, dass Spieler bis zu fünf Tage brauchen, um sich wieder an fußballspezifische Abläufe zu gewöhnen.