Hannover 96: Gehaltsverzicht als Charakterfrage

In der Corona-Krise funktionieren eingeübte 96-Mechanismen nicht mehr, oder jedenfalls nicht auf Anhieb. Trainer Kenan Kocak hat die Spieler sportlich auf Linie gebracht. In Sachen Gehaltsverzicht folgt die Mannschaft dem Trainer allerdings nur zurückhaltend. Kocak hatte am Sonntag angekündigt, Teile seines Gehalts streichen zu lassen. „Ein tolles Signal auch für die Mannschaft“, lobt 96-Profichef Martin Kind.

Seitdem spricht Sportchef Gerhard Zuber mit dem Mannschaftsrat und einzelnen Spielern, laut Kind noch ohne Ergebnis. „Die Begeisterung dafür scheint nicht sehr groß zu sein“, sagt der 75-Jährige. Die Gespräche dauern an – jeder einzelne Profi muss sich erklären. Im Mannschaftsrat sind neben Kapitän Marvin Bakalorz noch Edgar Prib, Waldemar Anton, Felipe und Ron-Robert Zieler vertreten.