Prozentsatz noch unklar, aber: Das sind die Fakten zum Gehaltsverzicht der 96-Profis 

Die Spieler von Hannover 96 haben sich zum Gehaltsverzicht bereit erklärt – was das genau in Zahlen bedeutet, weiß selbst der Profichef nicht. „Ich kann noch nicht sagen, um welchen Betrag es sich handelt“, sagt Martin Kind. Grundsätzlich ist er zufrieden, dass „die Spieler den Solidargedanken mittragen und auch ein Zeichen an die Mitarbeiter und die Gesellschaft senden“.

Die 96-Führung wartet nun auf einen Brief des Mannschaftsrats. „Sie werden uns das Einverständnis noch mal schriftlich geben“, berichtet Kind. „Es muss in der Mannschaft noch abgestimmt werden.“ Offenbar gibt es keinen festen Prozentsatz, der bei allen Profis gleich abgezogen wird. Es soll vielmehr Spieler geben, die mehr abgeben als andere.