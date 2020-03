Profis von Hannover 96 verzichten auf Gehalt: "Großer Beitrag der Mannschaft"

Gerhard Zuber und Cheftrainer Kenan Kocak hatten bereits angekündigt, auf einen Teil des Gehalts zu verzichten, jetzt haben die Profis von Hannover 96 nachgezogen. Über einer Woche liefen die Verhandlungen der sportliche Spitze mit den Spielern, zuletzt schaltete sich sogar Coach Kocak in die Videokonferenzen der Mannschaft ein. Bei einem Gipfeltreffen am Dienstag kam es nun endlich zu einem Ergebnis: Geschäftsführer Martin Kind, der Sportliche Leiter Gerhard Zuber und der Mannschaftsrat haben sich auf einen Gehaltsverzicht der Spieler in nicht bekannter Höhe geeinigt.

"Das ist ein großer Beitrag der Mannschaft, der zeigt, dass die 96-Familie zusammenhält - und zwar nicht nur in guten, sondern auch in schwierigen Zeiten.", kommentiert Zuber die Entscheidung der Mannschaft auf der Vereins-Homepage.

Auch 96-Kapitän Marvin Bakalorz äußert sich zu dieser Entscheidung: "Es war uns ein großes Bedürfnis, uns solidarisch mit den vielen Mitarbeitern zu zeigen."