Anteil nur für die Mitarbeiter: Der lange Weg zum Gehaltsverzicht der 96-Profis

Felipe war der erste Spieler, schon um 13.45 Uhr parkte der 32-Jährige vor der Geschäftsstelle von Hannover 96 in der Robert-Enke-Straße. Es folgten Waldemar Anton, Ron-Robert Zieler, Marvin Ba­ka­lorz und als Letzter um 14 Uhr Edgar Prib – damit war der Mannschaftsrat kom­plett.

"Ich sage nichts"

Sie waren gekommen, um über einen Gehaltsverzicht zu verhandeln – im Besprechungsraum der Geschäftsstelle waren Gerhard Zuber und auch Martin Kind dabei. Der 96-Profichef hatte zuvor aus der Geschäftsstelle an der DFL-Videokonferenz teilgenommen.

Kind verließ um 16.06 Uhr die Geschäftsstelle, um 17 Uhr stand ein weiterer wichtiger Termin für den 75-Jährigen an. Die Spieler feilten danach noch mit 96-Medienchef Heiko Rehberg an einer Pressemitteilung. Um 17.20 Uhr verließ der Spielerrat gemeinsam die Ge­schäfts­stel­le, nicht mehr so gut gelaunt wie bei der Ankunft knapp dreieinhalb Stunden vorher. Prib wollte sich auf Nachfrage nicht äußern, wie keiner der Profis: „Ich sage nichts.“