Hannover 96: Gehen die Kapitäne Bakalorz und Prib über Bord?

Sie sollten die Chefs für den 96-Neuaufbau sein – jetzt droht ihnen zumindest auf dem Platz die Degradierung. Mit den Vertragsverlängerungen von Kapitän Marvin Bakalorz (29) und seinem Stellvertreter Edgar Prib (29) hatte 96 eine wichtige Baustelle ge­schlos­sen. Das Duo steht für Identifikation, Meinungsstärke, Arbeit auf dem Platz. Die Baustellen, die für den mäßigen Saisonstart des Absteigers verantwortlich sind, konnten Bakalorz und Prib auf dem Platz bisher aber nicht schließen: Dem 96-Spiel mangelt es vor allem an Kreativität und Torgefahr aus dem Mittelfeld, dem Kerneinsatzgebiet der beiden Führungsspieler. Müssen die Kapitäne jetzt vielleicht von Bord?

Von Preußen Münster wechselte Marvin Bakalorz 2010 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Insgesamt drei Jahre blieb er im Ruhrgebiet. ©

Slomka lobt Aogo

Mit den Verpflichtungen von Dennis Aogo (32) und Marc Stendera (23) hat 96-Trainer Mirko Slomka für das Spiel am Samstag gegen Bielefeld und in den kommenden Wochen Alternativen zur Verfügung. Aogo dürfte da­bei ziemlich sicher auf der Sechser-Position gesetzt sein.

Im Geheimtest gegen Werder Bremen (0:1) letzte Woche versuchte sich der Ex-Nationalspieler eine Halbzeit auf dieser Position – und überzeugte. Aogo be­sticht durch gute Ballbehandlung, starkes Passspiel und eine gute Übersicht. Für den Neuzugang gab es am Montag Lob von Slomka, der beim Training die Bälle von Aogo lobte.

Bakalorz offensiver?

Bakalorz hingegen hatte zuletzt arg mit sich und seiner Form zu kämpfen. Gegen Fürth und in Hamburg wurde er nach schwachen Leistungen jeweils ausgewechselt.

In einem System mit nur einem Sechser dürfte Aogo zurzeit den Vorzug vor Bakalorz bekommen. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Kapitän raus ist. Er könnte auch auf der Achter-Position, also weiter vorne, zum Einsatz kommen, wenn Slom­ka an Waldemar An­ton als Innenverteidiger festhält oder Stendera noch mehr Spielpraxis braucht.