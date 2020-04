Mit 300 Leuten in der HDI-Arena: 96-Geisterspiele schon im Mai werden realistischer

Die Mannschaft arbeitet immerhin wieder. Die Spieler von Hannover 96 haben am Montag den Dienst aufgenommen , mit der entsprechenden Vorsicht. Sie dürfen sogar im Stadion trainieren – so können sie sich gleich schon mal auf die Geisterspiele vorbereiten.

Wichtig ist nur, dass überhaupt was aufs Konto kommt. 96 droht zwar keine Insolvenz, 13 Klubs aber sehr wohl. Kind hält deshalb sogar staatliche Hilfe für möglich. „Um zu überleben, könnten am Ende auch Fußballklubs gezwungen sein, Staatshilfe zu beantragen.“ Vorstellbar seien für ihn etwa Staatsbürgschaften für Kredite aus dem Hilfsprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Konkrete Zahlen für die Geisterspiele

Der Profifußball wähnt sich jedenfalls auf dem Weg zurück. Das zeigt sich auch an der konkreten Planung der Geisterspiele. Seifert sprach in einem „Zeit“-Interview von 300 Erwerbstätigen, die dabei an ihre Arbeitsplätze in den Stadien zurückkehren könnten.

Jede Mannschaft darf von acht Trainern, Betreuern und Ärzten begleitet werden. Es sollen nur vier Balljungen um den Platz verteilt werden. 36 Personen sollen die TV-Übertragung gewährleisten. Wichtig ist auch: 70 Ordner sollen vor den Stadien Fan-Treffen verhindern.