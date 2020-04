Banger Blick auf den 16. Mai: 96 braucht die Aufhebung des Zweikampfverbots

Die Klubs rechnen intern damit, dass die Saison in der 1. und 2. Bundesliga am Wochenende um den 16. Mai starten könnte. Damit verschiebt sich der Fahrplan um eine Woche – bereits die Mitgliederkonferenz war auf kommende Wo­che verschoben worden.

Keiner weiß genau, wie und wann es weitergeht. Und doch planen drei Männer aus Hannover die nahe Zukunft. 96-Profichef Martin Kind, der Sportliche Leiter Gerhard Zuber und Cheftrainer Kenan Kocak sind auf die Fortsetzung der Zweitliga-Saison vorbereitet. Jetzt hängt alles an den Corona-Maßnahmen der Regierungen und der Umsetzung in der Liga.

„Wir brauchen drei Wochen richtige Vorbereitungszeit“, sagt Zuber. Wenn die Saison also am 16. Mai fortgesetzt werden soll, müsste das Kontaktverbot für die Kontaktsportler im Profitraining nicht nur gelockert, sondern spätestens in einer Woche aufgehoben werden.

Am Donnerstag gab es immerhin Lockerungsübungen für die Spieler nach zwei härteren Trainingseinheiten in der HDI-Arena. Das Stadion wird nach wie vor abgeschirmt. Fans und Medien dürfen nicht rein. Mit den körperlosen Übungsformen, mit denen 96 sich vor allem physisch und technisch fit hält, kann die Mannschaft den Ernstfall taktisch nicht üben.

96 trainiert nach wie vor in kleinen Vierer- beziehungsweise zwei Zweiergruppen. Andere Klubs gingen bereits in eine Steigerung auf Achtergruppen über. Kocak bleibt bei den Kontakt-Lockerungen vorsichtig. Wenn es Kontakte gibt, dann nur mit den Stangen bei Liegestützen über Hindernisse oder beim Slalomdribbling.

Das Risiko

Die Gefahr der Ansteckung fürchtet Zuber nicht. Aber eine echte Kon­trol­le wäre nur mit tatsächlicher Quarantäne möglich, wenn die Mannschaft sich im Hotel einkasernieren würde. Die Möglichkeit regelmäßiger und zuverlässiger Tests wird gerade geprüft. Zuber hält die Widerstandsfähigkeit der Profis außerdem für groß. „Das sind alles Hochleistungsmaschinen“, sagt er.

Tatsächlich blieben die Symptome bei den bisher infizierten Profis (Timo Horn, Jannes Horn) eher auf niedrigem Niveau. Sollte sich ein Profi infizieren, müsste er isoliert werden, ohne die Mitspieler mit in die Isolation zu reißen. Die Liga hat sich auf eine Mindestkaderstärke von 15 Spielern geeinigt, um den Spielbetrieb zu gewährleisten.

Die Spiele

Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen, also auch im Fußball, vor Publikum verboten. Die Geisterspiele werden die Welt also noch lange heimsuchen, viele fürchten, dass es bis 2021 gespenstisch still bleibt. Knapp 250 Menschen dürfen ins Stadion, die meisten gehören zum TV-Apparat. VIP-Gäste sind außen vor. In einem Stadion wie der HDI-Arena sollte es aber kein Problem darstellen, 250 Menschen zu verteilen.