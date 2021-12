Rückkehr zu Geisterspielen: 96-Boss Kind sieht "dramatische Auswirkungen"

Die Partien der 1. und 2. Bundesliga werden ab dem Rückrunden-Start wieder flächendeckend vor leeren Rängen ausgetragen. Das ist das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag. Länderchefs und Bundesregierung entschieden sich aufgrund der prekären Corona-Lage und der sich ausbreitenden Omikron-Variante zu diesem Schritt.

Wieder nur Geisterspiele – am 7. Ja­nu­ar soll zwar erneut getagt werden, bleibt es aber dabei, wäre auch Hannover 96 zurück in der Horrorschleife der Vorsaison. Betroffen wäre als erstes Heimspiel der Knaller im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch, 19. Januar (Anstoß: 18.30 Uhr).