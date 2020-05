Hannover 96 bald vor Kulisse? Ministerpräsident Weil will Fans wieder zulassen 

Doch wie lange müssen sich Fans jetzt auf Geisterspiele einstellen? Dass in der kommenden Spielzeit wieder vor Zuschauern gespielt wird, erscheint aktuell unwahrscheinlich. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer plädierten jetzt allerdings dafür, wieder Fans in die Stadien zu lassen, wenn es die Infektionssituation erlaubt.

Die Bundesliga und die 2. Liga laufen nach über zwei Monaten Zwangspause wieder, allerdings in leeren Stadien. Das ist Voraussetzung dafür, dass die Saison während der Coronapandemie zu Ende gespielt werden kann und Teil des DFL-Hygienekonzepts. Auch Hannover 96 wird diese ungewohnte Erfahrung machen, wenn auch mit einer Woche Verspätung am Samstag beim VfL Osnabrück.

Weil hofft auf Corona-App

„Nach der Sommerpause müssen wir klären, ob Stadion auch mit weniger Abstand geht, weil die Infektionsrate so niedrig ist und es eine Kontaktnachverfolgungs-App gibt, falls doch ein Infizierter dort war“, erklärte Weil der Bild am Sonntag. Gleichzeitig dämpfte er die Erwartungen: "Warten wir erstmal ab, was noch alles bis dahin passiert."

"Mit Maske bin ich noch nie im Stadion gewesen"

Eine Maskenpflicht für Stadionbesucher hält Weil derweil zumindest für befremdlich. "Ob die Maske im Stadion notwendig ist, kann ich nicht ermessen. Für mich persönlich ist es eine etwas merkwürdige Vorstellung. Ich bin jetzt seit über 50 Jahren bei Hannover 96 im Stadion, mit Maske bin ich da noch nie gewesen", sagt er.