"Das ist noch zu früh": 96-Coach Kocak schließt Platz in Aue-Startelf für Mike Frantz aus

Im Training gibt Mike Frantz nach überstandener Oberschenkelverletzung schon wieder lautstark den Ton an. Ein Option, in Aue für den gesperrten Jaka Bijol in der Startelf aufzulaufen, sei er aber noch nicht. "Nein, ich denke, das ist noch zu früh für Mike", sagt Trainer Kenan Kocak. "Er war jetzt lange weg."