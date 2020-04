Geliehene Teuchert und Horn: 96 zieht Kaufoptionen nicht, ist aber "gesprächsbereit"

Der 30. April ist der Stichtag, auf den viele Spieler warten. Bis dahin kann auch Hannover 96 vereinbarte Kaufoptionen ziehen und die Profis fest verpflichten. Jannes Horn und Cedric Teuchert, für nur eine Saison ausgeliehen, will 96 auch behalten. Allerdings will Hannovers Profichef Martin Kind nicht die vereinbarten Kaufpreise zahlen.

Für Verteidiger Horn wären utopische 2 Millionen Euro an den 1. FC Köln zu überweisen, für Stürmer Teuchert 1,5 Millionen Euro an das besonders klamme Schalke. Die Summen waren in coronafreien Zeiten in die Verträge geschrieben worden, als der Transfermarkt noch keine Grenzen kannte. Künftig wird das Geld knapper werden, die Vereine müssen kräftig sparen.