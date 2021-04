Abschiedstournee einer 96-Diva : Der beste Haraguchi geht - kann Ernst ihn ersetzen?

Er steckte sich die Finger nicht in die Ohren wie früher Marvin Ducksch beim Torjubel. Genki Haraguchi nahm beide Zeigefinger an die Schläfen und bejubelte das 2:1 für 96 gegen Heidenheim. Seht her, hier trifft das Köpfchen, wollte er wohl sagen. Das Tor zählte nicht, weil sein Landsmann Sei Muroya 20 Sekunden vor seiner Flugeinlage mit der Hacke im Abseits gestanden hatte. Aber es bleibt ja dabei: Haraguchi ist der kreative Kopf bei 96. Was er vordenkt, können die meisten Kollegen zu selten zu Ende bringen. Es tritt aktuell der effektivste Haraguchi aller Zeiten auf, als freier Geist im 96-Spiel.

Jeder merkt Haraguchi an, wie sehr es ihn ärgert, was die Kollegen verbocken. Er tritt auf wie eine Diva bei der Abschiedstournee: großartig wie beim 3:3 gegen Hamburg, mit vier Toren in den letzten fünf Spielen und der Laufstrecke einer Marathondistanz. Das Orchester spielt für ihn, er gibt das Tempo vor und erntet den Applaus mit dem Spektakel, das er entfacht.