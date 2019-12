Hannover 96: Genki Haraguchi blüht unter Kenan Kocak auf

Es kicken nicht viele Profis in der 2. Liga, die mehr internationale Erfahrung mitbringen als Genki Haraguchi. Eigentlich nur einer: Mario Gomez aus Stuttgart, dessen aktive Länderspielzeit aber schon seit anderthalb Jahren vorbei ist. Haraguchi ist aktueller japanischer Nationalspieler mit 53 Länderspielen, drei davon bei der vergangenen WM, elf Treffer erzielte der 28-Jährige für sein Land. Für seinen Klub allerdings nur eines. 44 Spiele machte Haraguchi schon für Hannover 96, an die meisten wird er sich selbst nicht so gerne erinnern. Das Fasttor in der Schneeballschlacht gegen Leverkusen blieb in Erinnerung – und das Tor zum 1:1 gegen Darmstadt (1:2).

Haraguchi taut unter Kocak auf Sein erster Treffer war kein Zufall. Kenan Kocak ist Haraguchis vierter Trainer in nicht einmal anderthalb Jahren bei Hannover 96. Und Kocak scheint der Erste zu sein, bei dem Haraguchi auftaut. Die vorherigen Trainer schoben Haraguchi auf sechs verschiedenen Positionen hin und her – von rechtem Verteidiger bis zum Linksaußen war alles dabei. André Breitenreiter, Thomas Doll und Mirko Slomka redeten ihn stark, trotzdem wirkte der Spieler so, als fehle ihm eine feste Orientierung. Die „Genki-Grätschen“ in den merkwürdigsten Situationen wirkten wie verzweifelte Taten, die zumindest Kampfgeist signalisieren sollten. Dabei liegt Haraguchis Stärke weniger in der Balleroberung. Am Ball ist der Japaner stark. Und seit dem Darmstadt-Spiel sogar eine Option als Torschütze. „Wenn ihm das erste Tor gelingt, wird ihm das mehr Selbstbewusstsein und einen Schub geben“, hatte Mirko Slomka im September gesagt. Damals wirkte es so, als wolle Slomka den Japaner mit vielen taktischen Anweisungen zu seinem Glück zwingen. Aber Haraguchi scheint erst unter Kocak aufzublühen. Nach dem Treffer gibt sich Haraguchi auch im Training selbstbewusster.

Die 90 denkwürdigen Minuten des Spiels Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 aus Sicht von Genki Haraguchi Kenan Kocak, der neue Trainer von Hannover 96, lässt Genki Haraguchi im Heimspiel gegen Darmstadt 98 von Beginn an ran - überraschend allerdings im zentralen Mittelfeld auf der Sechs. Und der Japaner (rechts, im Zweikampf mit Tobias Kempe) macht seine Sache von Anfang gut, ist sichtlich bemüht, stets anspielbereit. Natürlich gelingt beileibe nicht alles, aber Haraguchi will. ©

Vielleicht hat Kocak den Haraguchi-Schlüssel gefunden Kocak wies dem Japaner eine Schlüsselrolle zu. Erst als „Sechser“ im Spiel gegen Darmstadt, da war er bester 96er. Dann als „Zehner“ in St. Pauli – er half seiner Mannschaft aus dem zentralen Mittelfeld mit guter Passquote (78 Prozent) und seiner Laufbereitschaft. An der kämpferischen Einstellung gab es nie etwas auszusetzen bei Haraguchi. Seine Effektivität spiegelte allerdings nicht im Entferntesten das wider, was er fürs Nationalteam leistete (elf Tore). Vielleicht hat Kocak den Schlüssel zum Rätsel gefunden. Der Trainer sei „nett“ und „schlau“, sagte Haraguchi. Vor Kocak hatten es in Deutschland Jos Luhukay, Pal Dardai (Hertha), Breitenreiter, Doll und Slomka nicht hinbekommen. Ansatzweise schaffte es nur Friedhelm Funkel, der mit dem Japaner und der Fortuna aus dem japanfreundlichen Düsseldorf vor zwei Jahren aufstieg. Haraguchi gelang damals allerdings auch nur ein Saisontor. Das muss mehr werden bei 96, das erste Heimtor hat er, besser wäre heute das erste Heimsiegtor.