Genki Haraguchi womöglich falsch positiv getestet: Endet 96-Quarantäne vorzeitig?

Sie wollen doch nur spielen – oder besser: Sie wollen doch nur arbeiten gehen bei Hannover 96. Die Verwirrung um den Corona-Fall im Verein wird immer größer – vielleicht entkommen Mannschaft und Trainer in den nächsten Tagen doch noch vorzeitig der häuslichen Quarantäne. Gute Grün­de gäbe es dafür. „Vielleicht gibt es ja einen neuen Denkansatz“, meint 96-Boss Martin Kind.

Am Freitag fahren Spieler und Trainer erst mal wieder an der HDI-Arena vor – zum zweiten Drive-in-Test in dieser Woche. Bereits am Dienstag waren alle Spieler und Trainer erneut getestet worden. Das spannendste Er­geb­nis: Genki Haraguchi, der am Samstag als Einziger im ganzen 96-Team positiv ge­tes­tet worden war, ist demnach coronafrei. „Bei der ersten Diagnose vom Samstag ist Haraguchi nur leicht positiv gewesen“, berichtet Kind, „beim zweiten Mal am Dienstag ist er dann als negativ eingeordnet worden.“