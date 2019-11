Erst Lust, dann Frust: Genki Haraguchi trifft endlich - und ist doch niedergeschlagen!

Im Sommer 2018 ist Genki Haraguchi von Hertha BSC zu Hannover 96 gewechselt, zuvor war die Offensivkraft von den Berlinern an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen gewesen. Nach einer guten Weltmeisterschaft unter anderem mit seinem Treffer im Achtelfinale gegen Belgien ruhten bei 96 große Hoffnungen auf dem Neuen, für den man stolze 4,5 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hatte und dessen Vertrag bis Juni 2021 läuft.

Ist der Knoten bei ihm endlich geplatzt? Im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 hat Genki Haraguchi das ersehnte erste Pflichtspieltor für Hannover 96 erzielt, auch sonst brachte der japanische Nationalspieler eine ordentliche Leistung auf den Rasen der spärlich gefüllten HDI-Arena. Das brachte ihm die SPORT BUZZER-Note 3, der 28-Jährige war bester Feldspieler der Roten. Einzig, so wirklich gefreut haben wird er sich nach dem Abpfiff darüber eher nicht.

Das erste Jahr am Maschsee verlief insgesamt nicht gut für Haraguchi. Zwar kam er in 29 Pflichtspielen zum Einsatz, aber die Verantwortlichen hatten sich sicher mehr versprochen, als die vier Assists, die am Ende zu Buche standen. Der Japaner fand weder unter André Breitenreiter noch unter Thomas Doll seinen festen Platz im System, spielte mal als Außenstürmer, dann als Zehner, bisweilen sogar als rechter Verteidiger.

Schnee verhindert erstes Pflichtspieltor

Viel schlimmer natürlich noch: 96 konnte den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit nicht verhindern. Vielleicht symptomatisch für die Saison von Haraguchi war der kuriose Beinahe-Treffer im Heimspiel im März gegen Bayer 04 Leverkusen, als er frei vor Keeper Lukas Hradecky auftauchte, diesen umkurvte, den Ball aufs leere Tor brachte, doch dieser auf dem schneebedeckten Rasen immer langsamer wurde und schließlich von Jonathan Tah von der Linie gekratzt wurde...