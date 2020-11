Wegen der Standardschwäche? Genki Haraguchi legt bei 96 Frühstart mit Verspätung hin

Eigentlich war seine Rückkehr erst für Freitag erwartet worden, doch Genki Haraguchi schloss sich den Mitspielern von Hannover 96 schon zur Einheit am Donnerstag an - 30 Minuten nach Beginn des Geheimtrainings. Gut möglich, dass es darum ging, mit ihm an der Standardschwäche zu arbeiten.