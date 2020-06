Mit Kocak "hat's sofort gefunkt": Genki Haraguchi blüht bei Hannover 96 endlich auf

Was auch daran lag, dass Haraguchi als Allzweckwaffe überall eingesetzt wurde – und nirgendwo so richtig. Bei Thomas Doll spielte der Japaner sogar mal rechts hinten in der Abwehr. „Rechtsverteidiger ist nicht so seine Position“, unkt Zuber und kritisiert frühere Entscheidungen, „er hat bei uns ja schon alles gespielt, wurde hin und her geschoben.“

"Triffst nicht, wenn du Sternsinger bist"

Die Trainer wechselten, die Probleme blieben. Um die Qualität des Japaners wussten sie bei 96 dennoch immer. „Du triffst nicht im Achtelfinale der Weltmeisterschaft, wenn du Sternsinger bist“, betont Zu­ber. 2018 schoss Haraguchi in Russland gegen Belgien die Führung.

Aber erst Kocak kitzelte auch im Klub heraus, was in Haraguchi steckt. „Warum es plötzlich läuft, ist oft unerklärlich. Bei manchen Spielern passt es einfach mit der Sympathie zu einem Trainer“, erklärt Zuber – und fügt lachend hinzu: „Bei den zweien hat's sofort ge­funkt.“ Kocak schenke ihm „viel Vertrauen, erwartet aber gleichzeitig viel“.