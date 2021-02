Weiter muskuläre Probleme bei 96-Lenker Genki Haraguchi: "Könnte sein, dass es nicht reicht"

Dieser Ausfall würde richtig schwer wiegen: Hinter dem Einsatz von Genki Haraguchi am Freitag (18.30 Uhr) gegen den SC Paderborn steht ein Fragezeichen. Der Denker und Lenker im Mittelfeld von Hannover 96 hat nach wie vor mit muskulären Problemen zum kämpfen. "Es könnte sein, dass es reicht. Es könnte aber auch sein, dass es nicht reicht", sagte Trainer Kenan Kocak am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Anzeige

Der Japaner hatte nach dem Derby in Braunschweig einen Tag zusätzlich pausieren dürfen, trainierte erst am Mittwoch wieder mit der Mannschaft. "Er merkt es immer noch", berichtete Kocak. Haraguchi habe aber nicht erst in dieser Woche, "sondern auch schon die letzten Spiele Probleme gehabt".