"Bisschen was gemerkt": 96 fährt die Belastung bei Genki Haraguchi herunter

Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, Hannover 96 zögert noch mit einem Angebot für Genki Haraguchi. Ändert aber nichts daran, dass der Japaner derzeit kaum aus der Mannschaft wegzudenken ist, selbst wenn auch er nicht permanent die erhoffte Leistung abruft. Haraguchi stand bisher in allen 16 Ligaspielen von Anfang an auf dem Platz. Das wird sich doch wohl nicht ausgerechnet beim Hinrundenabschluss anders sein?

Anzeige

Die Trainingseinheiten am Mittwoch ließ der 29-jährige Mittelfeldspieler ausfallen. "Er wurde einfach nur geschont, weil er im Adduktorenbereich ein bisschen was gemerkt hat", erläuterte Trainer Kenan Kocak hinterher. Stichwort Belastungssteuerung, der Einsatz am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg sei nicht in Gefahr, Haraguchi soll am Donnerstag schon wieder trainieren.