Kocak ganz realistisch: 96 kämpft um Verbleib von Haraguchi - "ohne in Träumerei zu verfallen"

Geht er oder geht er womöglich doch nicht? Eigentlich alles spricht dafür, dass Genki Haraguchi Hannover 96 am Ende der Saison nach drei Jahren verlässt - ablösefrei. Der Vertrag am 30. Juni läuft aus, und der japanische Nationalspieler sehnt sich nach der Bundesliga, mit der ihm die Roten auch in der kommenden Spielzeit aller Voraussicht nach nicht dienen können.

Anzeige

96 hat die Hoffnung allerdings nicht aufgegeben, den offensiven Mittelfeldspieler doch noch an der Leine halten zu können. "Gerry (Sportdirektor Gerhard Zuber, Anm. d. Red.) ist in Verhandlungen mit seinem Management", sagte Trainer Kenan Kocak am Donnerstag auf der PK vor dem Würzburg-Spiel - ohne jedoch allzu viel Optimismus zu versprühen: "Wir wissen alle, dass es natürlich schwer wird, solch einen sehr guten Spieler halten zu können."