Lange Liste der Interessenten: Wer holt sich den ablösefreien 96-Spielmacher Haraguchi?

Genki Haraguchi ist aktuell wohl so begehrt wie kein zweiter Mittelfeldspieler aus der 2. Bundesliga. Der Hype um den 29-Jährigen ist nicht so lautstark wie der um Torjäger Serdar Dursun - aber am Japaner sind noch größere Klubs dran als an Darmstadt Torjäger. Der Vertrag bei 96 endet im Sommer, er hat gegenüber der Sportlichen Leitung klargemacht, dass er nur bleibt, wenn Hannover in die Bundesliga aufsteigt. Daraus wird nichts, auch weil er selbst nicht die Erwartungen konstant erfüllen konnte. Wohin geht die Reise des 29-Jährigen? Anzeige Die Bild spekuliert mit dem Interesse des FC Schalke 04. Da ist natürlich was dran. Allerdings werden die Schalker absteigen. Aufstiegskampf? Den kann Haraguchi in Hannover einfacher haben. 96 ist finanziell gesicherter als Schalke, die Gehaltsobergrenze in Hannover (400.000 Euro) soll nur in der 2. Liga gelten. In der Bundesliga würde Haraguchi mehr verdienen, hier kennt er das Umfeld genau, fühlt sich privat wohler denn je. Schalke wäre für den Japaner kein Fortschritt...

Bei Fortuna Düsseldorf liegt der Fall etwas anders. Auch die Fortuna hat Interesse an Haraguchi. Die Düsseldorfer, ohnehin schon mit vielen Ex-96ern unterwegs, kennen den Japaner aus dem eigenen Aufstiegsjahr, als er Leihspieler von Hertha war. Am Rhein wird er immer noch als Aufstiegsheld gefeiert. Vorstand Klaus Allofs will (und muss) spätestens in der nächsten Saison mit der Fortuna aufsteigen. Was spricht noch für Düsseldorf? Die Rheinmetropole ist die Stadt mit den meisten japanischen Einwohnern außerhalb Japans. Das weiß übrigens auch Gerhard Zuber: Der Sportdirektor der Roten wohnt selbst in dem Stadtteil Düsseldorfs mit den meisten Japanern. Haraguchi steht für das, was Köln fehlt Zuber kennt Haraguchi ziemlich genau seit 2018. Der damalige Manager Horst Heldt und sein Assistent Zuber holten Haraguchi aus dem WM-Trainingslager nach Hannover. Eine blitzgescheite Aktion damals, an der außerdem Trainer André Breitenreiter beteiligt war. So schnappte Zuber ihn der Konkurrenz weg, aber ließ sich 96 den Transfer auch etwas kosten (4,5 Millionen Euro).

Heldt ist mittlerweile Sportchef in Köln - und auch der "Effzeh" liebäugelt mit Haraguchi für die nächste Saison. Die Kölner befinden sich allerdings in höchster Abstiegs- und Explosionsgefahr. Trainer Markus Gisdol steht im Kreuzfeuer, Heldt ist in Erklärungsnot. Sportlich ist Haraguchi genau das, was den Kölnern fehlt: ein eleganter Spielgestalter im Mittelfeld, der für überraschende Momente sorgt. Weitere Hinweise führen zu Frankfurt und … Hertha BSC. Fredi Bobic verfolgt den Weg von Haraguchi schon länger. Die Frankfurter machen gerade ohnehin gute Erfahrungen mit Japanern. Daichi Kamada ist aktuell der Top-Vorbetreiter (elf Torvorlagen) bei der Eintracht. Kamada (Vertrag bis 2023, Marktwert 16 Millionen Euro) soll in die Premier League wechseln wollen. Als Ersatz käme Haraguchi durchaus in Frage. Und bessere Mitspieler würden auch ihn besser machen.

