Hannover 96: Gerhard Zuber kämpft vor Gericht ums Abschiedsgeld

Martin Kind will von Absprache nichts wissen

Glaubt man Zubers An­walt, dann macht 96 seinem Sportlichen Leiter das Leben schwer. „Er muss in einem Lagerraum arbeiten, ihm sind alle Arbeitsmittel genommen worden.“ Dem trat der 96-Anwalt ent­ge­gen: „Er hat ein ganz normales Büro mit PC und Telefon.“ Doch die Realität sieht anders aus. Im Juli sagte 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff: „Gerry Zuber ist noch da, aber spielt in dem Bereich keine Rolle mehr.“ So durfte der Sportliche Leiter nicht mal mehr ins Trainingslager mitfahren. Deutlicher kann eine Degradierung nicht ausfallen.

Fakt ist: Zuber hat einen Vertrag bis 31. Juni 2020. Es gibt sogar noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Den hatte Heldt unterschrieben und sich auf eine Vereinbarung mit 96-Chef Martin Kind berufen. Doch Kinds Unterschrift fehlt. Der 96-Profichef, nicht bei dem Gütetermin dabei, will von der Absprache nichts wissen.