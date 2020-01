Am Mittwoch fällt das Zuber-Urteil - Ende des Streits mit Hannover 96 trotzdem nicht in Sicht

Die Auseinandersetzung zwischen 96 und dem kaltgestellten Sportlichen Leiter Gerhard Zuber geht in die nächste Runde – am Mittwoch fällt das Urteil am Arbeitsgericht Hannover. Ein Ende des Falles scheint aber auch danach in weiter Ferne, eine Berufung der „Verliererseite“ ist sehr wahrscheinlich.

Wie lange ist Zubers Vertrag gültig?

Es geht vor allem um die Frage, ob Zubers Vertrag nur bis Sommer oder noch ein weiteres Jahr länger gültig ist. Es soll eine mündliche Zusage vom 96-Profiboss geben, sagt die Zuber-Seite. 96 argumentiert anders, der Vertrag gelte nur noch wenige Monate. Nach der restlichen Laufzeit wird auch die mögliche Abfindungszahlung berechnet, um den Streit beizulegen. Die ersten Einigungsvorschläge scheiterten krachend, das neueste außergerichtliche 96-Angebot lehnte Zuber vor wenigen Tagen ab. Jetzt gibt’s das Urteil – wohl aber nur das erste von vielen.