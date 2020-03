Hannover 96: Gerhard Zuber vor neuem Vertrag im Paket

Um den Streit vor Gericht, die Vertragslaufzeit bis Sommer 2020, 2021 oder sogar unbefristet geht es nicht mehr in erster Linie. Gerhard Zuber und Hannover 96 sind sich grundsätzlich einig. Der Österreicher soll aus dem Schatten seines früheren Förderers und Vorgesetzten Horst Heldt treten und 96 sportlich in die Zukunft führen. Nach SPORT BUZZER-Informationen geht es nicht darum, wie viel Zuber verdient, sondern wie er es verdient.

Jeder 96-Fan hat die Abstiegssaison 2019/20 zwangsweise noch in Erinnerung. Nach dem 25. Spieltag deutete sich der Abstieg bereits deutlich an. Nur 14 Punkte sammelte 96 bis zu diesem Zeitpunkt. Die schwachen Leistungen sprachen für sich. Bezeichnend war das Spiel des 25. Spieltags gegen Bayer Leverkusen, welches die Roten mit 2:3 verloren. Die kuriose Szene, als Genki Haraguchi den Ball in Richtung leeres Tor schob, dürfte jetzt noch für Lacher sorgen. Der Ball blieb aufgrund des heftigen Schneefalls kurz vor der Linie liegen. ©

"Wir führen gute Gespräche und sind weiter als noch vor ein paar Tagen."

In den vergangenen Jahren beklagten sich verschiedene Manager bei 96 über eingeschränkte Spielräume: Dirk Dufner, Martin Bader, Horst Heldt und Jan Schlaudraff mussten sich ihr Okay bei 96-Geschäftsführer Martin Kind abholen. Das soll auch in Zukunft so sein. Aber auch Zuber versucht, seine Kompetenz in dem neuen Vertrag festzulegen. „Wir führen gute Gespräche und sind weiter als noch vor ein paar Tagen“, sagte Zuber. „Aber es sind noch ein paar Punkte offen.“