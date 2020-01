Gerücht: Wird Andreas Hanche-Olsen neuer 96-Innenverteidiger?

Trotz drei Neuzugängen innerhalb einer Woche ist 96 noch nicht fertig auf dem Transfermarkt. Kenan Kocak möchte unbedingt noch einen neuen Innenverteidiger. Nach Informationen der BILD-Zeitung soll 96 an Andreas Hanche-Olsen interessiert sein.

Viele Einsätze: Hanche-Olsen ist Kapitän mit 23 Jahren

Der Norweger spielt in der Heimat bei Stabaek IF und ist mit seinen zarten 23 Jahren schon Kapitän beim Erstligisten. Außerdem lief er bereits zwölf mal für die norwegische U21 auf. Der Verteidiger ist gesetzt bei Stabaek, verpasste in der vergangenen Spielzeit nur ein Ligaspiel.

Zeigt auch: Hanche-Olsen ist fit, machte schon knapp 100 Spiele für sein Team - verletzt pausieren musste er nur selten. Das macht ihn umso wertvoller. Der Rechtsfuß kann sowohl auf der defensiven Außenbahn als auch in der Innenverteidigung spielen. Auch 96-Trainer Kocak soll von dem Skandinavier überzeugt sein.