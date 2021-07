Für 60 (!) Millionen Euro: Ex-96-Talent Saint-Maximin von Newcastle nach Everton?

Macht Allan Saint-Maximin den nächsten größeren Schritt in seiner mittlerweile beeindruckenden Karriere? Der Flügelstürmer von Newcastle United wird mit dem FC Everton in Verbindung gebracht, im Raum steht eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro. Er könnte den Brasilianer Richarlison ersetzen, der nicht zuletzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird.

Zur Erinnerung: Saint-Maximin spielte in der Saison 2015/16 für Hannover 96, er kam unter Michael Frontzeck und Thomas Schaaf zu 16, in der Regel eher kurzen Einsätzen in der Bundesliga. Bei der 1:3-Niederlage auf Schalke gelang dem flinken Franzosen sein einziger Treffer in der kurzen Zeit in Deutschland, die schon am Ende der Spielzeit (mit einem Abstieg) wieder endete.