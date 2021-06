"Steht nicht auf der Liste": 96-Boss Kind dementiert Interesse an Fiete Arp vehement

Ist Hannover 96 an Bayern-Stürmer Fiete Arp dran? Dieses Gerücht ploppte am Montagvormittag (erneut) auf, auch Holstein Kiel sei an dem 21-jährigen ehemaligen Juniorennationalspieler interessiert. Bereits im März war 96 mit dem Ex-HSV-Megatalent in Verbindung gebracht worden.

Anzeige

96-Boss Martin Kind dementiert dieses Gerücht energisch. "Er steht bei uns überhaupt nicht auf der Liste, egal, welche man nimmt." Nach dem Abstieg der Bayern-Reserve aus der 3. Liga in die Regionalliga wird Arp offenbar wieder im Markt platziert.