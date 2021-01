Als Mateta-Nachfolger: 96-Stürmer Marvin Ducksch im Visier von Bundesligist Mainz?

Mitten im Abstiegskampf gibt Mainz 05 seinen Torjäger ab: Jean-Philippe Mateta, der im bisherigen Saisonverlauf in der Bundesliga sieben Treffer erzielt hat, wechselt aller Voraussicht nach in die Premiere League zu Crystal Palace - per anderthalbjähriger Leihe mit Kaufoption. Hat dieser Transfer eine Folgewirkung für Hannover 96?

Zuerst bei fussballtransfers.com, später auf anderen Portalen im Internet ist das Gerücht aufgekommen, dass die stark abstiegsgefährdeten Rheinhessen als Ersatz für den torgefährlichen, 23-jährigen Franzosen Hannovers Marvin Ducksch auf dem Zettel stehen haben.