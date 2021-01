96-Torjäger Ducksch wischt Mainz-Gerüchte beiseite: "Noch gar nicht mitbekommen"

Gute Nachrichten für die Fans von Hannover 96: An den Gerüchten um einen Wechsel von Marvin Ducksch zu Mainz 05 ist nichts dran. Die besagten, dass der abstiegsgefährdete Bundesligist den Topstürmer der Roten als Ersatz für den nach England wechselnden Jean-Philippe Mateta holen will . Ducksch selbst weiß davon aber (noch) nichts: "Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, gut zu wissen", sagte der 26-Jährige und lachte.

96-Platzwart: Ein Brief von Ohrgestein Martin Kind an Urgestein Uli Hoeneß

Ducksch stand in der laufenden Spielzeit in allen Ligaspielen für 96 auf dem Platz, hat bisher acht Treffer erzielt, vier davon zuletzt bei seinen Doppelpacks gegen Sandhausen und in Darmstadt. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2022, heißt: Selbst wenn Mainz doch Interesse am 1,88-Meter-Stürmer hätte, müssten die Rheinessen sich erst einmal mit Hannover einigen und die ein oder andere Millionen überweisen.