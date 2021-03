Fiete Arp zu 96? Das sagt der Berater zum Gerücht um das Sturmtalent der Bayern

Fiete Arp galt beim HSV als Sturmjuwel. Nach einer Vertragsverlängerung, um dem Klub eine Ablöse zu sichern, wechselte der jüngste Torschütze der Vereinsgeschichte zur Saison 2019/20 für 3 Millionen Euro zu den Bayern. Sein Berater und Vater Falko Arp hatten den Deal mit dem Rekordmeister eingefädelt. Arp soll in München 5 Millionen Euro pro Saison verdienen. Allerdings: Zwei Verletzungen haben ihn weit zurückgeworfen. Nach einem Kurzauftritt für die Profis im DFB-Pokal gegen Düren sagte Hansi Flick: "Wichtig ist, dass er ein Zuhause hat, sein Zuhause bleibt die U23."

Anzeige

Arp trainiert und spielt in der Reserve, hat bisher drei Tore in dieser Saison in der 3. Liga geschossen. Da klingt es doch nach einem guten Plan, den ehemaligen Wunderstürmer aus dem unterklassigen Exil zu befreien und ihn zu Hannover 96 zu holen, um sein Selbstbewusstsein aufzupäppeln. Nach einem Bericht der Bild sei ein Leihgeschäft angedacht, der 21-Jährige müsste auf viel Gehalt verzichten beziehungsweise die Bayern bei dem üppigen Gehalt einen gehörigen Anteil übernehmen.