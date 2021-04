"Gelesen habe ich das auch": Paderborns Steffen Baumgart dementiert Kontakt zu 96

Am Montag aber ging der Paderborner Trainer gut gelaunt ans Telefon. Was dran sei an dem Gerücht, dass er Trainer-Kandidat bei Hannover 96 sei ? Da lachte Baumgart. „Gelesen habe ich das auch“, sagte er dann.

Ralf Rangnick (Juli 2001-März 2004): Wo wäre Hannover 96 wohl heute ohne ihn? In überragender Manier stiegen die Roten im Jahr 2002 mit Rangnick nach 13-jähriger Abstinenz wieder in die Eliteliga auf. Im ersten Bundesliga-Jahr feierte Rangnick in Hannover noch den Klassenerhalt - in der dritten Saison seiner Amtszeit war dann Schluss für den Mann aus Backnang. Eine 0:1-Pleite am Gladbacher Bökelberg bedeutete das Ende für Rangnick. ©

Die Geschichte mit ihm und 96 sei ja auch schön und gut, meint er, „aber dafür müsste es einen Kontakt gegeben haben – und den habe es nicht gegeben. Insofern: Warten wir doch mal ab, es ist alles offen.“

Fest steht bisher tatsächlich: Seine rasante Karriere in Paderborn endet: Klassenverbleib in den 3. Liga am grünen Tisch 2017, Aufstieg in die 2. Liga 2018, Aufstieg in die Bundesliga 2019, Abstieg in die 2. Liga 2021. Der Mann hat Nerven. Muss er haben, wenn er in Köln oder bei 96 arbeiten möchte.