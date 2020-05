Vor 22 Jahren: 96 patzt zu oft, TeBe steht schon mit anderthalb Beinen in der 2. Liga

120:29 Tore, 28 Siege, fünf Unentschieden und nur eine Niederlage. Platz eins der Regionalliga Nord mit sieben Punkten Vorsprung vor Eintracht Braunschweig. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg also, Hannover 96? Von wegen! Letzter Strohhalm Amateurmeisterschaft Die beiden Regionalligastaffeln Nord und Nordost mussten sich in der Saison 1997/98 einen Aufstiegsplatz teilen – nur der Sieger des in Hin- und Rückspiel ausgetragenen Ausscheidungsduells der beiden Tabellenersten durfte hoch in Liga zwei, während der Unterlegene eine weitere Runde über die anschließende Amateurmeisterschaft drehen musste, dessen Sieger ebenfalls aufstieg. Und als wäre dieser Modus nicht schon gemein genug gewesen, gab es im Nordosten mit Tennis Borussia Berlin auch noch ein Team, für das das Prädikat Übermannschaft vermutlich einmal kreiert worden ist. 92 Punkte, keine einzige Niederlage und stolze 86:7 Tore standen in der Bilanz der von Hermann Gerland trainierten Lila-Weißen aus der Bundeshauptstadt.

Bilder vom Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Tennis Borussia Berlin und Hannover 96 (21. Mai 1998) Die Spieler von Hannover 96 und Tennis Borussia Berlin betreten den Rasen. ©

96 ging nicht gerade als Favorit in das (ungleiche) Duell, dessen erster Akt am 21. Mai 1998, dem Himmelfahrtstag, über die Bühne des Mommsenstadions ging. Kleiner Vorteil für die Niedersachsen: Während in das Rund im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gerade einmal 11000 Menschen passten, sollten es drei Tage später und knapp 300 Kilometer westlich etwa fünfmal so viele werden. Doch dafür galt es nun für die Mannschaft von 96-Trainer Reinhold Fanz, sich eine ordentliche Ausgangsposition zu verschaffen. Zusätzliche Brisanz kam dadurch auf, dass in Fahed Dermech, Dejan Raickovic und Kreso Kovacec drei Akteure in TeBes Startelf standen, die noch kurz zuvor das 96-Trikot getragen hatten. Überdies hatte Jens Melzig nur ein Jahr zuvor als Akteur von Energie Cottbus schon einmal mit dafür gesorgt, dass die Roten – obwohl Meister – nicht aufsteigen durften.