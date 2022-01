Er macht bei 96 Platz: Paderborn bestätigt Gespräche mit Muslija

Die "Bild" berichtete online zuerst über den Wechsel. Der Mittelfeldspieler kam bei 96 unter Trainer Christoph Dabrowski nicht zum Zuge und versucht sein Glück in Paderborn. 96-Manager Marcus Mann nutzte die Kontakte nach Westfalen zu Trainer Lukas Kwasniok. Mann war mit Kwasniok in Saarbrücken aufgestiegen. Muslijas Vertag bei 96 endet im Sommer, er geht schon im Winter, ablösefrei. Allerdings spart 96 für ein halbes Jahr das Gehalt des talentierten Technikers: Um die 400.000 Euro, die nun frei sind für neue Spieler.

Der 23-Jährige gilt auch intern als bester Einzelspieler, aber fest ins Team schaffte er es nie. Gelegentliche Traumtore wie in dieser Saison gegen Düsseldorf oder in seiner ersten Saison waren die Highlights. In seinen ersten beiden Einsätzen traf er jeweils einmal. Darunter ein klasse Freistoß zum 1:0 in Leverkusen (2:2).