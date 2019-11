Hannover 96: Gibt Sebastian Jung gegen Darmstadt sein Comeback?

Es war der 12. August, Kurze-Hosen-Wetter in Karlsruhe. So lange ist es her, dass Sebastian Jung das 96-Trikot trug. Der rechte Verteidiger zog sich in dem Pokalspiel einen Anriss der Sehne zu. Mittlerweile trainiert die 96-Stütze ohne Einschränkung mit. Ob er sein Comeback am Montag gegen Darmstadt feiert, ist noch nicht klar.

Jung wollte es vorsichtig angehen lassen, eventuell bei der U23 testen. Die Gelegenheit böte sich nun am Mittwoch. Dann spielt die 96-Reserve gegen den Hamburger SV II. Eine Testspielchance für Jung, die 96 nicht verstreichen lassen sollte.