"Keine klare Meinung": 96-Boss Kind will gute Argumente für Stürmertransfer

Wichtigster Tagesordnungspunkt beim Treffen in der nächsten Woche ist die mögliche Verpflichtung eines Stürmers. Kind hat „noch keine klare Meinung“, ob er Geld bereitstellen will. Kocak und Zuber müssten dem Chef die Überzeugung vermitteln, dass die Mannschaft doch noch oben herankommen kann.

Jetzt ist erst mal Weihnachten. Einsam wacht Profichef Martin Kind über Hannover 96, Trainer Kenan Kocak und Sportchef Gerhard Zuber sind bei ihren Familien. Die Spieler haben bis einschließlich Sonntag frei. Auch die Planungen ruhen. Die von Kind angekündigte „umfassende Analyse“ der Saison muss warten. „Das machen wir nächste Woche“, erklärt der 96-Boss. Am vergangenen Montag hat sich Kind mit Kocak und Zuber schon mal getroffen, „um die Eindrücke zu diskutieren“. Die sind so mittelprächtig. Das Weihnachtsplätzchen zwölf in der Tabelle schmeckt keinem.

Man könnte aber auch feststellen, dass 96 dazu keine Chance mehr hat. Es sind allerdings erst 13 von 34 Partien gespielt – das heißt: Es sind noch 63 Punkte zu vergeben. „Sie müssen gute Argumente finden, das hilft bei der Entscheidung“ von Kind, Geld lockerzumachen. Es gibt jedenfalls schon eine Liste mit mehreren Namen. Der treffsichere Darmstädter Serdar Dursun steht da drauf, und das schon sehr lange. Er war und ist Kocaks Wunschstürmer.

"Wir fangen nicht bei Adam und Eva an"

Auch zu Vedad Ibisevic gibt’s einen Vermerk. Der Vertrag des 36-Jährigen auf Schalke wird zum 31. Dezember beendet. Auf der Liste stehen weitere Namen von Stürmern aus dem europäischen Ausland. Sportchef Zuber soll die jeweiligen Bedingungen erfragen. „Wir fangen nicht bei Adam und Eva an“, meint Kind. „Ich hoffe, dass wir dann auch schnell zu Ergebnissen kommen.“

Am 1. Januar öffnet das Transferfenster, schon am 3. Januar steht das Heimspiel gegen Sandhausen an. Da wird dann aber noch kein neuer Stürmer dabei sein können. Kind will jedoch „nicht ausschließen, dass ein Spieler gekauft oder geliehen werden muss“. Beim ab Januar vertragslosen Ibisevic wäre weder Kauf noch Leihe nötig. Der erfahrene Torjäger könnte auch für ein halbes Jahr nach Einsätzen und Toren bezahlt werden.

Gesprochen werden soll auch noch über mögliche Abgaben und Ausleihen im Januar – Talente wie Simon Stehle, Mick Gudra und das ewige Talent Florent Muslija wären Kandidaten.