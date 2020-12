Der Aufstiegstraum lebt noch: Das sind die Ergebnisse des 96-Gipfels mit Kind, Kocak und Zuber

Hannover 96 scheint jetzt da angekommen zu sein, wo man vor einem halben Jahr schon mal war. Zumindest planerisch.„Positionsspezifisch und inhaltlich nicht anders als im Sommer“ fiel die Analyse des 96-Trainers beim Gipfel mit Chef Martin Kind und Sportchef Gerhard Zuber am Montag aus. Es sei nicht so, dass er „nach ein paar Monaten was Neues sage“.

„Aus den Spielern, die wir nicht bekommen haben, kann man zwei Mannschaften machen“

Neu ist allerdings für Kenan Kocak, dass seine Wünsche nun erfüllt werden sollen – im Gegensatz zum Saisonstart. „Aus den Spielern, die wir nicht bekommen haben und die auf der Liste standen, kann man wahrscheinlich zwei Mannschaften machen“, fasst der Coach die letzte, für ihn offenbar enttäuschend verlaufende Transferperiode zusammen.