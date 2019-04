Treffer in der Nachspielzeit: Als Stajner 96 gegen Gladbach zum Klassenerhalt schoss

Die Spannung war greifbar im Mai 2003 in der Arena am Maschsee. Der Aufsteiger Hannover 96 hatte praktisch die gesamte Bundesliga-Saison gegen den Abstieg gespielt. Jetzt, am vorletzten Spieltag stieg gegen gegen Borussia Mönchengladbach ein echtes Abstiegsendspiel.

Entsprechend wichtig war daher der eher überraschend Auswärtssieg, den die Roten am 32. Spieltag bei Europapokal-Anwärter Schalke 04 einfuhren. Aufseiten der Königsblauen konnten weder der frühere 96er Gerald Asamoah noch der spätere 96er Sergio Pinto etwas an der 0:2-Niederlage ausrichten. Die Tore für Hannover schossen Nebojsa Krupnikovic (60. Minute) und Jiri Stajner (73.).

Wie eng die Situation damals im Tabellenkeller war, zeigt ein Blick auf die Tabelle vor dem 32. Spieltag – also eine Woche vor dem Gladbach-Duell. Kaiserslautern, Rostock und Bochum hatten jeweils 38 Punkte auf dem Konto und belegten die Plätze 10, 11 und 12. Bielefeld und 96 standen mit jeweils 36 Punkten auf dem Plätzen 13 und 14, dahinter befand sich Gladbach mit 35 Punkten. Den damals noch direkten Abstiegsplatz 16 belegte Leverkusen mit 34 Punkten.

Genau diese beiden Spieler trafen dann auch bei der denkwürdigen Partie gegen Gladbach eine Woche später. Das Spiel verlief allerdings dramatisch.

Zunächst lief durchaus alles nach Plan: Krupnikovic brachte 96 mit einem direkten Freistoß bereits nach zehn Minuten in Führung. Doch dann kamen die vom späteren 96-Coach Ewald Lienen trainierten Gladbacher durch den ebenfalls später noch in Hannover unter Vertrag stehenden Stürmer Mikael Forssell zum Ausgleich (62.). Nur vier Minuten später traf Sladjan Asanin zur Führung. Mit diesem Ergebnis wäre die „Elf vom Niederrhein“ an den Roten vorbeigezogen und hätte ihrerseits den Klassenerhalt sicher gehabt.

Last-Minute-Treffer von Jiri Stajner

Und den geschockten 96-Spielern fiel im Anschluss auch noch erschreckend wenig ein, um die Situation doch noch einmal zu drehen. Doch dann kam die Nachspielzeit – und ein genialer Moment von Jiri Stajner: In der 91. Minute traf der Tscheche zum 2:2. Das bedeutete den sicheren Verbleib in der Bundesliga: Um genau 17.17 Uhr explodierte das Stadion in grenzenlosem Jubel ...