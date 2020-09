Glücksgriff Sei Muroya: Was Manuel Neuer mit seinem Transfer zu 96 zu tun hat

Tokio hat sich den Ruf gewiss verdient, ein Shoppingparadies zu sein. Hannover 96 ging in diesem Sommer auch in Japans Hauptstadt shoppen und brachte Sei Muroya mit. Sei? Wenn der Internetübersetzer richtig liegt, hat der neue rechte Verteidiger Muroya einen ziemlich attraktiven Vornamen. Der Preis war ebenfalls heiß. 96 zahlte 50.000 Euro an Muroyas Klub FC Tokyo. Ein symbolischer Wert, geradezu lächerlich gering. 96 zahlte überhaupt nur etwas, damit die Japaner ihr Gesicht wahren und der Spieler frei wurde für sein Abenteuer Europa.

Hiroki Sakai spielte von 2012 bis 2016 für Hannover 96. Insgesamt kam der Außenverteidiger für die Roten in 102 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore und gab vier Vorlagen. Der 30-Jährige machte in Hannover die meiste Zeit einen soliden Job als rechter Verteidiger - zum absoluten Leistungsträger hat es trotzdem nie so richtig gereicht. Heute spielt Sakai in Frankreich bei Olympique Marseille und ist Stammspieler. In der letzten Spielzeit, die wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, ist er mit OM Zweiter geworden. ©

So lief es für die Japaner bei Hannover 96:

Zuber kennt den Berater schon lange, aus der Schalker Zeit, als Kroth bereits den besten Torhüter der Welt betreute: Manuel Neuer. In dieser Zeit entwickelte sich ein gutes Verhältnis zwischen dem Japan-Experten und Zuber.

Diese Beziehung hat 96 nun genutzt. Muroya, glaubt Zuber, wird in wenigen Jahren eher nicht mehr für Hannover spielen, es sei denn, 96 schafft es in die Champions League. Die Chance besteht, dass Muroya dem Klub nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich einen Mehrwert verschafft. Der Japaner ist 26 Jahre alt, hat einen Vertrag bis 2023 in Hannover. Läuft es einigermaßen wie vorhergesehen, wird 96 die investierten 50.000 Euro vervielfachen.

Flügel wirken schnell und gewillt

Der japanische Nationalspieler machte in Würzburg sein erstes Pflichtspiel. Trainer Kenan Kocak war „sehr zufrieden“ mit ihm und dem neuen linken Verteidiger Niklas Hult. Beide Flügel wirken schnell und gewillt, für die 96-Offensive Impulse zu setzen.

Das Besondere bei Muroya scheint die Anpassungsfähigkeit zu sein. Nach einem Monat in Deutschland spielt er so, als kenne er die Sitten hier seit Jahren. Ihm war der Ruf vorausgeeilt, ein sehr emotionaler Spieler zu sein, der gern grätscht, eher zu viel als zu wenig. Von Schwächen war, abgesehen von holprigen Einwürfen, wenig zu sehen.

Muroya zeigte eine Reife auf seiner Position, die einer seiner Vorgänger, Hiroki Sakai, in vier Jahren Hannover nicht hinbekam. Sakai ist mittlerweile 30 Jahre alt, bei Olympique Marseille und laut transfermarkt.de 5 Millionen Euro wert. 100-mal so viel, wie 96 in Tokio ausgegeben hat.