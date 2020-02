Die letzten Infos vor dem Spiel von Hannover 96 bei Greuther Fürth

Die Ausgangslage Seit vier Spielen wartet Hannover 96 nun mehr auf einen Sieg (zwei Remis, zwei Niederlagen). Gegen Wehen Wiesbaden war 96 so dicht dran. Als Joker Cedric Teuchert das 2:1 in der 87. Minute bejubelte, war der Sieg fast eingetütet - bis die Hessen in der 90. Minute eine Ecke zugesprochen kamen. Ron-Robert Zieler griff daneben, Benedikt Röcker bedankte sich. Wieder nichts mit dem Dreier. Nun geht's zum Tabellenvierten der zähen 2. Bundesliga. Greuther Fürth legte einen makellosen Start hin, siegte gegen St. Pauli und Jahn Regensburg - und kassierte kein Gegentor (3:0/2:0). Der Fürther Topscorer Branimir Hrgota wirbelt für die Kleeblätter in toller Form und hat neun Tore auf dem Konto.

Die Statistik Im Hinspiel rettete Hendrik Weydandt 96 das 1:1, er fehlt im Rückspiel. Trainer Kocak war gegen das Fürther „Kleeblatt“ bisher glücklos (drei Remis, zwei Pleiten). Heimbilanz: 3/2/2.

Personalsituation bei Greuther Fürth Trainer Stefan Leitl fehlen die Leitwölfe Marco Caligiuri (Gelbsperre), Julian Green (Sprunggelenksverletzung) und Marco Meyerhöfer (muskuläre Probleme).

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak "Das ist eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Die Kaderstruktur passt, es sind sehr klare Abläufe zu erkennen. Die Fürther haben eine Idee, wie sie Fußball spielen wollen, sie stehen nicht umsonst im oberen Bereich der Tabelle. Dennoch sind wir selbstbewusst zu sagen: Wir haben Qualität in unseren Reihen, müssen unsere Fehler minimieren, am besten abstellen, eine Schippe drauflegen, um ein erfolgreiches Spiel zu absolvieren."

Das sagt Fürth-Trainer Stefan Leitl "Jeder in Fürth darf gerne auf die Tabelle schauen, Platz vier ist in dieser engen Liga für uns nicht selbstverständlich. Es ist trotzdem wichtig, bodenständig zu bleiben und hart an uns zu arbeiten. Ich erwarte ein sehr, sehr schweres Spiel. Hannover 96 hat einen exzellenten Kader mit einer hohen individuellen Qualität. Sie werden alles daran setzen, in Fürth zu punkten."

Die Besonderheit Die 96-Mannschaft trägt am Sonntag Sondertrikots des Ausrüsters in den Farben Schwarz, Weiß und Grün. Einmal in der Saison darf jede Mannschaft von den drei gemeldeten Farbvarianten abweichen.

Die Fakten Schiedsrichter: Sören Storks (33) aus dem westfälischen Velen leitet die Partie.

Sören Storks (33) aus dem westfälischen Velen leitet die Partie. Anstoß: Sonntag, 13.30 Uhr, Sportpark Ronhof / Thomas Sommer.

Sonntag, 13.30 Uhr, Sportpark Ronhof / Thomas Sommer. Zuschauer: 550 Fans reisen mit der Mannschaft aus Hannover nach Fürth.

