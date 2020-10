Corona-Ampel springt um: 96-Auswärtsspiel in Fürth wird zu Geisterspiel

Gegen den HSV (0:1) durfte die Spielvereinigung Greuther Fürth vor knapp zwei Wochen 3.325 Zuschauer im Ronhof begrüßen, am 1. Spieltag beim 1:1 gegen den VfL Osnabrück waren es 3.000 gewesen. Doch gegen 96 werden die Tribünen im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer - so der vollständige Name des Stadions der Franken - am Sonntag (13.30 Uhr) nun wieder komplett leer bleiben. Das ist auch im DFB-Pokalspiel gegen den RSV Meinerzhagen (6:1) schon der Fall gewesen. Hierfür war das Heimrecht getauscht worden.

"Nach zwei reibungslosen Spieltagen und einem Hygienekonzept, das sich absolut bewährt hat, ist es umso bedauerlicher, dass wir dieses Mal nicht mit der Unterstützung unserer Fans in das Heimspiel gehen können. Auch wenn wir uns das anders wünschen würden, haben wir natürlich in der aktuellen Situation Verständnis und wissen, dass die aktuellen Regularien in Bayern keine Ausnahmen vorsehen", wird Geschäftsführer Holger Schwiewagner auf der Webseite der Fürther zitiert.

Klar ist auch: Es mag das erste Geisterspiel von 96 in dieser Saison in der Liga sein, aber es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das letzte bleiben. Und wie Fürth hat auch das Team von Kenan Kocak in der 1. Runde des DFB-Pokals in Würzburg schon Bekanntschaft mit leeren Rängen gemacht - und das übrigens erfolgreich.

Bisheriger Zuschauerschnitt in der 2. Bundesliga:

1. Hannover (5566)

2. Nürnberg (4425)

3. Düsseldorf (3750)

4. Braunschweig (3663

5. Osnabrück (3200)

6. Fürth (3162)

7. Bochum (2650)

8. Regensburg (2017)

9. Kiel (1973)

10. St. Pauli (1613)

11. Heidenheim (1537)

12. Paderborn (1279)

13. Karlsruhe (1200)

14. Würzburg (1059)

15. Hamburg (1000)

16. Darmstadt (870)

17. Sandhausen (749)

18. Aue (715)