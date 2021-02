Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen Greuther Fürth

Die Franken reisen als Tabellenzweiter nach Niedersachsen, sie (und Kiel sowie Bochum, die zeitgleich im Einsatz sind) können den wackelnden HSV unter Druck setzen, der erst am Montag im Hamburger Derby beim formstarken FC St. Pauli gefordert ist. Mit dem etwas glücklichen 2:1 gegen Kiel hat die Spielvereinigung weiter kräftig Selbstvertrauen getankt. Ganz im Gegensatz zu den Hausherren, die in Düsseldorf trotz langer Überzahl eine frustrierende Niederlage kassiert haben (2:3).

Vier Mannschaften führen das Klassement der 2. Bundesliga an - alle haben sie 42 Punkte auf dem Konto. Der HSV, Holstein Kiel, der VfL Bochum und Greuther Fürth bilden das Quartett, letztgenanntes Team ist am Samstag (13 Uhr) zu Gast bei Hannover 96. Für die Niedersachsen ist der Aufstiegszug angesichts von 33 Zählern nach 22 Spielen hingegen aller Voraussicht nach bereits abgefahren.

Die Statistik:

Erst einmal hat 96 zu Hause gegen Fürth verloren, das darf gern so bleiben. Im Mai 2000 war das, vor Trauerkulisse erzielte Petr Ruman in Minute 89 den 2:1-Siegtreffer der Gäste. Auch insgesamt spricht die Statistik für Hannover: Von den bisherigen 19 Aufeinandertreffen konnte 96 zehn für sich entscheiden, fünf endeten unentschieden, viermal behielten die Franken die Oberhand. Über das Hinspiel in dieser Saison hüllt man aus Hannover-Sicht indes lieber den Mantel des Schweigens (1:4).

Personalsituation bei 96:

Zwei Innenverteidiger fehlen - und das aus ganz unterschiedlichen Gründen: Während Timo Hübers wegen einer Verletzung (Oberschenkel) zum Zuschauen verdammt ist, hat sich Simon Falette mit seinem Ausraster im Training am Mittwoch selbst aus dem Spiel genommen. Er ist für diese Partie suspendiert worden. Für Stürmer Hendrik Weydandt (Wade) kommt ein Einsatz zu früh, Franck Evina hat sich kurz nach seiner Rückkehr direkt wieder das Außenband gerissen und fehlt lange. Marvin Ducksch ist wieder eine Startelfoption, zudem ist das Comeback von Mike Frantz denkbar. Langzeitverletzt fehlt nach wie vor Linton Maina.

Personalsituation bei Fürth:

Stürmer Emil Berggreen weist noch Trainingsrückstand auf, fehlt ebenso wie Abwehrroutinier Mergim Mavraj (Oberschenkel) und Ex-Bayern-Talent Julian Green (Covid-19). Allerdings können die Fürth wieder auf zwei ganz wichtige Mittelfeldspieler setzen, die zuletzt gegen Kiel gesperrt waren: Paul Seguin (fünfte gelbe Karte) und Sebastian Ernst (Gelb-Rot) dürfen wieder mitwirken, werden vermutlich auch gleich wieder in die Startelf rücken. Für Ernst umso schöner, schließlich stammt er aus der Region.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak:

"Sie sind jetzt schon über Jahre zusammengewachsen und haben einen sehr guten Mix in ihrer Kaderstruktur", sagt der Coach der Roten über den Gegner. "Sie spielen mit den besten Fußball in der Liga - das sieht man auch daran, dass der eine oder andere in die Bundesliga wechseln wird. Das spricht einfach für die gute Arbeit, die in Fürth geleistet wird. Wir treffen auf eine sehr spielstarke Mannschaft, die zurecht auf dem zweiten Platz steht."