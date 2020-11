"Keine Zweikämpfe geführt": Michael Esser muss sich wie im 96-Abstiegsjahr fühlen

Es ist ein Nachmittag zum Vergessen gewesen für 96 und Michael Esser. Der Torhüter der Roten durfte sich beim 1:4 in Fürth so wie in der Abstiegssaison 2018/19 fühlen, als er regelmäßig Schlimmeres verhindert hatte. "Wir sind heute in keine Zweikämpfe gekommen beziehungsweise haben gar keine geführt", monierte er.