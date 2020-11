Durchschnittsnote 4,7: So schlecht habt ihr die Spieler von 96 in Fürth gesehen

Ein Satz mit x, das war dann wohl rein gar nix: Nach einem doch recht blutleeren Auftritt hat Hannover 96 (einmal mehr) mit leeren Händen die Heimreise vom Spiel bei Greuther Fürth antreten müssen. Es bleibt dabei: Die Mannschaft von Kenan Kocak zeigt auf fremden Plätzen ein ganz anderes, viel weniger schönes Gesicht als in der heimischen HDI-Arena.

Die nächste Chance, es wieder besser zu machen, haben die Roten am Samstag (13 Uhr) gegen Erzgebirge Aue. Was Hoffnung macht: Das nächste Auswärtsspiel führt 96 dann nach Würzburg (Sonntag, 22. November, 13.30 Uhr). Und dort haben sie in dieser Saison schon gewonnen - im DFB-Pokal. Womöglich stoßen sie dort dann ja den Bock um, wie Ex-Coach Thomas Doll stets zu sagen pflegte.