Ihr habt entschieden: So sollte Hannover 96 Eurer Meinung nach in Fürth starten

Was kann Hannover 96 beim zweiten Auswärtsspiel der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth holen? 96 braucht dringend Punkte, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. Und gegen eines der Top-Teams der 2. Liga wird es umso mehr auf die richtige Zusammenstellung der Mannschaft ankommen.