Zieler und Weydandt top, Bakalorz flop: So habt ihr die 96-Profis gegen Greuther Fürth bewertet

Nach dem Auswärtssieg beim SV Wehen Wiesbaden wollte Hannover 96 in der zweiten Liga so richtig durchstarten - und sich in der Spitzengruppe festsetzen. Doch direkt im nächsten Heimspiel gegen Greuther Fürth folgte der Dämpfer. Die Roten spielten ideenlos, ohne Tempo und Zug zum Tor. Die Folge: Nur ein 1:1 gegen Fürth.

Zieler und Weydandt überzeugen euch

Am Ende konnte sich 96 sogar noch bei Torwart Ron-Robert Zieler bedanken, der in der Schlussphase überragend hielt und eine Niederlage verhinderte. Wenig verwunderlich, dass der Schlussmann von den SPORTBUZZER-Usern am besten bewertet wurde. Hendrik Weydandt wusste nach seiner Einwechslung ebenfalls zu überzeugen. Kapitän Marvin Bakalorz erwischte dagegen einen schlechten Tag. Aber seht selbst...