"Zusammen durchstarten": GVH und 96 verteilen 1896 Fußbälle an Hannovers Schulen und Vereine

Gute Fußbälle in Schulen und Vereinen oft Mangelware

Deshalb verteilen 96 und GVH 1896 Bälle an Hannovers Schulen und Vereine. „Zusammen durchstarten“ heißt die gemeinsame Aktion, die jetzt in der IGS Linden ihren Auftakt feierte. „Fußball verbindet die Kulturen, besonders an einer multikulturellen Schule wie dieser“, sagte Sportlehrer Klaus Rohde. „Ich war lange genug Jugendtrainer, um zu wissen, dass die alten Bälle häufig in die unteren Altersklassen aussortiert werden. Die haben also selten neue, leichte und altersgerechte Bälle.“ Generell seien gute Fußbälle in den Schulen und Vereinen oft Mangelware.

„Die hier sind gut“, sagte ein Schüler, der seinen Fuß kaum vom Ball lassen konnte. Er träumt davon, irgendwann Profi zu werden, am liebsten bei 96, logisch. „Auch unsere Profis haben in der Schule das erste Mal gegen den Ball getreten“, bekräftigte Ex-Profi-Spieler Hellberg unter Zustimmung von Nachwuchsförderer Tarnat: „Vielleicht steht ja einer von euch irgendwann als Profi in unserer Arena.“ Das Trainingsmaterial haben sie ja jetzt.