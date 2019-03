Waldemar Anton lobt 96-Fans: "Haben unglaublich viel Charakter an den Tag gelegt"

Tatsächlich wirkte Anton nach einigen Wacklern im ersten Durchgang in den zweiten 45 Minuten deutlich stabiler als noch in den Spielen zuvor. Beinahe hätte er in letzter Minute sogar noch den 3:3-Ausgleich erzielt, sein strammer Schuss wurde aber noch abgefälscht.

In den sozialen Medien meldete sich der U21-Nationalspieler am Montag zu Wort und lobte ausdrücklich die Mannschaft und die Fans für die Vorstellung gegen Leverkusen. "Es war nicht das Ergebnis was wir uns erwünscht haben, ABER ich bin stolz auf die Mannschaft und auf die Fans! Beide haben unglaublich viel Charakter an den Tag gelegt!", schrieb Anton auf Instagram.